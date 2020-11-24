В Пензе на прямые расчеты с «ЭнергосбыТ Плюс» перешло около 1 тыс. 640 домов ЖКХ

Пенза, 24 ноября 2020. PenzaNews. Число многоквартирных домов, перешедших на прямые расчеты с Пензенским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс»), достигло 1 тыс. 639.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», платежи жителей данных МКД за отопление и горячую воду поступают непосредственно ресурсоснабжающей организации, благодаря чему люди могут быть уверены в том, что деньги в полном объеме дошли до теплоэнергетиков.

«Прямой договор с ресурсоснабжающей компанией повышает качество платежной дисциплины, гарантирует надежное обеспечение теплом и горячей водой и упрощает взаимодействие потребителей и энергокомпании при возникновении вопросов», — отметили в филиале.

В «Т Плюс» напомнили, что в Пензе переход на прямые расчеты стартовал в декабре 2017 года: по состоянию на январь 2018-го его осуществили 1 тыс. 328 домов, через год насчитывалось 1 тыс. 543 таких МКД, а в начале 2020-го — 1 тыс. 621.

«Перейти на прямые расчеты можно несколькими способами. Предусмотрена возможность по решению собственников квартир расторгнуть договор с управляющей компанией при наличии у нее задолженности в размере равном или превышающем два среднемесячных платежа. Также на прямые договоры ресурсоснабжающая организация может перейти в случае уклонения от заключения договора со стороны УК», — пояснили в пресс-службе.

В свою очередь директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров подчеркнул, что переход дома на прямые расчеты не избавляет управляющую компанию от исполнения возложенных на нее обязанностей.

«Хочу обратить внимание собственников жилья, что управляющие компании продолжают выполнять свои непосредственные функции по содержанию внутридомовых коммуникаций и оплаты горячего водоснабжения для нужд содержания общедомового имущества», — сказал он.