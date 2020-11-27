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Специалисты «Т Плюс» призвали жителей Пензы соблюдать меры безопасности вблизи энергообъектов

16:27 | 27.11.2020 | ЖКХ

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Пенза, 27 ноября 2020. PenzaNews. Специалисты филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Пензе и Саранске, призвали жителей соблюдать правила безопасности вблизи энергообъектов.

Специалисты «Т Плюс» призвали жителей Пензы соблюдать меры безопасности вблизи энергообъектов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Во время отопительного сезона температура теплоносителя достигает 130ºС, поэтому риск получения травмы в осенне-зимний период особенно высок. Автомобилистам стоит избегать парковки на люках тепловых камер и вблизи мест ремонта теплопроводов. Также опасно проезжать на автотранспорте через места разлива теплоносителя», — сказали в пресс-службе организации.

В компании подчеркнули, что нахождение детей и подростков вблизи воздушных тепловых сетей недопустимо, поскольку они несут потенциальную опасность.

«При обнаружении незакрытых или поврежденных люков камер, колодцев, сильного парения из них, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушения дорожного покрытия не нужно приближаться к поврежденным объектам. Следует незамедлительно обратиться в АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» по телефону: (8412) 20-98-80 или в единую дежурно-диспетчерскую службу города по номеру 05», — напомнили в пресс-службе.

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