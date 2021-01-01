EN
14:29:02 Пятница, 4 декабря
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

После приобретения имущества МКП под управлением «Т Плюс» окажется 75% теплосетей Пензы

10:36 | 04.12.2020 | ЖКХ

Печать

Пенза, 4 декабря 2020. PenzaNews. Три четверти теплосетей, расположенных на территории Пензы, будет находиться в ведении компании «Т Плюс» после приобретения имущества МКП «Теплоснабжения города Пензы». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мордовского филиала организации, который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Пензе и Саранске.

После приобретения имущества МКП под управлением «Т Плюс» окажется 75% теплосетей Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Процедура приобретения имущества завершится в январе 2021 года. В общей сложности на баланс энергокомпании поступит 256 км квартальных трубопроводов. В результате суммарно под управлением «Т Плюс» будет находиться порядка 400 км магистральных и квартальных трубопроводов. Это 75% от всей протяженности коммуникаций областного центра», — сказали в пресс-службе.

В филиале напомнили, что за несколько лет МКП накопило миллиардную задолженность перед группой «Т Плюс», а сети, находящиеся на обслуживании муниципального казенного предприятия, являются наиболее проблемными в городе.

«Передача имущества МКП в руки частным инвесторам на сегодня является оптимальным решением по улучшению теплосетевой инфраструктуры города. «Т Плюс» предстоит большая работа по модернизации. Уже в первые два года пройдут значительные перекладки наиболее проблемных участков квартальных теплосетей и реконструкция центральных тепловых пунктов. Это обеспечит надежность теплоснабжения горожан и значительно сократит количество повреждений на теплосетях. Инвестиции в 2021 году составят 150 млн. рублей», — уточнили в организации.

В пресс-службе добавили, что после приобретения имущества МКП «Теплоснабжение города Пензы» объем средств, направляемых энергокомпанией на ремонт и модернизацию сетей, вырастет на треть, сейчас он составляет примерно 350 млн. рублей в год.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенская область не получила третий транш поддержки из-за уровня налоговых доходов Пензенская «Юность» поделила очки со «Спартаком-2»
Пензенцев предупредили об опасном антисептике В Пензенской области за сутки подтверждено 173 случая заражения коронавирусом, выписаны 98 человек
Белозерцев, Уланов и Костюк обсудили реализацию проектов «РостАгро» в Пензенской области При пожаре в Кузнецке пострадал мужчина
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама