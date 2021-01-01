После приобретения имущества МКП под управлением «Т Плюс» окажется 75% теплосетей Пензы ЖКХ

Пенза, 4 декабря 2020. PenzaNews. Три четверти теплосетей, расположенных на территории Пензы, будет находиться в ведении компании «Т Плюс» после приобретения имущества МКП «Теплоснабжения города Пензы». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мордовского филиала организации, который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Пензе и Саранске.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Процедура приобретения имущества завершится в январе 2021 года. В общей сложности на баланс энергокомпании поступит 256 км квартальных трубопроводов. В результате суммарно под управлением «Т Плюс» будет находиться порядка 400 км магистральных и квартальных трубопроводов. Это 75% от всей протяженности коммуникаций областного центра», — сказали в пресс-службе.

В филиале напомнили, что за несколько лет МКП накопило миллиардную задолженность перед группой «Т Плюс», а сети, находящиеся на обслуживании муниципального казенного предприятия, являются наиболее проблемными в городе.

«Передача имущества МКП в руки частным инвесторам на сегодня является оптимальным решением по улучшению теплосетевой инфраструктуры города. «Т Плюс» предстоит большая работа по модернизации. Уже в первые два года пройдут значительные перекладки наиболее проблемных участков квартальных теплосетей и реконструкция центральных тепловых пунктов. Это обеспечит надежность теплоснабжения горожан и значительно сократит количество повреждений на теплосетях. Инвестиции в 2021 году составят 150 млн. рублей», — уточнили в организации.

В пресс-службе добавили, что после приобретения имущества МКП «Теплоснабжение города Пензы» объем средств, направляемых энергокомпанией на ремонт и модернизацию сетей, вырастет на треть, сейчас он составляет примерно 350 млн. рублей в год.