«Горводоканал» ввел в эксплуатацию станцию повторного использования промывных вод ЖКХ

Пенза, 7 декабря 2020. PenzaNews. Пензенский «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы») ввел в эксплуатацию сооружения повторного использования промывной воды и обезвоживания осадка на площадке «Кирпичная», общая стоимость строительства которых составила 290 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews» в понедельник, 7 декабря.

Фото: пресс-служба ООО «Горводоканал»

«Строительство осуществлялось с 2010 года в рамках инвестиционной программы ООО «Горводоканал» по повышению энергетической, экологической эффективности, однако именно в 2020 году удалось выполнить большой объем работ и подготовить объект к сдаче в эксплуатацию», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что в состав возведенных сооружений входят резервуар-усреднитель, два радиальных сгустителя осадка и цех его механического обезвоживания, которые позволяют создать замкнутый цикл использования воды на промывку фильтров и минимизировать сброс неочищенных сточных вод в хозяйственно-бытовую канализацию.

«Кроме того, построен дополнительный резервуар чистой воды объемом 6 тыс. кубометров», — добавляется в пресс-релизе.

По словам главного управляющего директора ООО «Горводоканал» Юрия Ильина, большой объем воды после промывки фильтров, который сливается в канализацию, теперь будет очищаться и использоваться вторично.

«Это важная экологическая составляющая нашей работы наравне с планом мероприятий по техперевооружению и реконструкции объектов очистных сооружений, а также разработкой проектно-сметной документации по комплексной реконструкции очистных сооружений канализации», — подчеркнул он.