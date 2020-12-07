Более 80 тыс. пензенских абонентов отказались пустить работников газовой службы к себе домой ЖКХ

Пенза, 7 декабря 2020. PenzaNews. Более 80 тыс. абонентов АО «Газпром газораспределение Пенза» отказались пустить работников газовой службы к себе домой с начала 2020 года. Об этом сообщил генеральный директор акционерного общества Игорь Борисов в ходе совещания с главами администраций муниципальных районов и городских округов, которое состоялось под председательством губернатора Ивана Белозерцева в режиме видеоконференции в понедельник, 7 декабря.

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«Ответ нам один: «Мы боимся коронавируса», — сказал он.

Игорь Борисов обратил внимание на то, что, несмотря на эпидобстановку, компании необходимо выполнять задачи по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

«Мы посылали уведомления и графики обхода, звонили, предупреждали. Все безрезультатно», — констатировал руководитель организации.

Иван Белозерцев поручил главам муниципальных образований и специалистам Госжилстройтехинспекции Пензенской области подключиться к решению этой проблемы.

По мнению губернатора, следует организовать тестирование работников газовой службы на COVID-19.

«Нужно привлечь СМИ, показать репортажи, ролики в социальных сетях, как газовики сдают тест на коронавирусную инфекцию, получают вердикт о том, что они здоровы и только после этого отправляются на обход домов. Все показывать нужно: что используют средства санитарной защиты, ведут дезинфекцию рук, принимают все меры борьбы с распространением заболевания», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.