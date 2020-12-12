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В Заречном имущество МП «Горэлектросеть» будет передано в концессию с начала 2021 года

11:33 | 12.12.2020 | ЖКХ

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Заречный, 12 декабря 2020. PenzaNews. Имущество муниципального предприятия «Горэлектросеть» города Заречного Пензенской области, находящегося в стадии ликвидации, будет передано в концессию с начала 2021 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации ЗАТО.

В Заречном имущество МП «Горэлектросеть» будет передано в концессию с начала 2021 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По условиям соглашения, концессионер, в управление которого на 10 лет переходит все, что связано с передачей электроэнергии и освещением нашего города, обязуется в течение этого времени вложить в модернизацию системы 78 млн. рублей», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что планируется переложить кабели передачи электроэнергии, провести модернизацию трансформаторных подстанций, в течение 5 лет заменить все уличные светильники на светодиодные.

«По истечении срока действия концессионного соглашения переданное имущество вернется муниципалитету модернизированным, с улучшенными характеристиками», — подчеркивается в сообщении.

В тексте отмечается, что передача имущества МП «Горэлектросеть» в концессию не повлияет на плату за электроэнергию.

Вместе с тем в нем обращается внимание на то, что установление тарифов находится в компетенции соответствующего регионального управления.

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