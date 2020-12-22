Работники «Пензаэнерго» награждены по случаю профессионального праздника ЖКХ

Пенза, 22 декабря 2020. PenzaNews. Шестеро сотрудников филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» награждены в ходе торжественного мероприятия по случаю Дня энергетика и 100-летия плана ГОЭЛРО, состоявшегося в правительстве Пензенской области во вторник, 22 декабря.

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Обращаясь к присутствующим, губернатор Иван Белозерцев отметил, что за последний век для энергетической безопасности страны сделано очень многое.

«Энергетика играет колоссальную роль в народном хозяйстве», — подчеркнул он.

Глава региона поблагодарил представителей отрасли за их работу и реализацию проектов, направленных на развитие Пензенской области.

Иван Белозерцев вручил почетную грамоту губернатора мастеру бессоновского района электрических сетей пензенского производственного отделения филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» Евгению Афанасьеву.

Еще три сотрудника компании удостоены благодарности главы региона. Это заместитель начальника производственно-технического отдела кузнецкого производственного отделения Александр Барышников, диспетчер белинского района электрических сетей каменского производственного объединения Эдуард Кузнецов и заместитель главного инженера – начальник службы распределительных сетей сердобского производственного отделения Максим Федотов.

В продолжение мероприятия к собравшимся обратился председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

«Энергетическая отрасль по праву считается одной из самых ведущих в экономике, я бы сказал, стратегической», — отметил он.

Валерий Лидин добавил, что от профессионализма энергетиков и их ответственного отношения к своим обязанностям зависит работа всех остальных отраслей.

Спикер регионального парламента вручил благодарности Законодательного собрания двоим сотрудникам филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго»: начальнику отдела управления собственностью Ольге Фроловой и электромонтеру по обслуживанию подстанции третьего разряда службы подстанций кузнецкого производственного отделения Олегу Барышникову.

В ответном слове заместитель генерального директора ПАО «Россети Волга» – директор филиала «Пензаэнерго» Игорь Толбин от лица всего коллектива поблагодарил представителей власти за оказываемую поддержку.

Особые слова признательности он адресовал ветеранам отрасли, которые заложили мощную основу для развития пензенских энергокомпаний.

«Нынешнему поколению еще раз хочу пожелать здоровья, удачи, тепла, мира, ну и всем нам — безаварийной работы!» — сказал Игорь Толбин.