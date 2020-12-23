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Департамент ЖКХ заключил с МУП «Пензадормост» контракт на 182 млн. рублей

14:31 | 23.12.2020 | ЖКХ

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Пенза, 23 декабря 2020. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы» заключило с МУП «Пензадормост» контракт на сумму более 182 млн. рублей на содержание автодорог, площадей, тротуаров, остановок, подземных переходов, пешеходных лестниц, мостов, путепроводов, ливне-дренажной сети, локальных очистных сооружений и канализационных насосных станций ливневой канализации, дорожных знаков, искусственных неровностей и светофорных объектов в течение I квартала 2021 года.

Департамент ЖКХ заключил с МУП «Пензадормост» контракт на 182 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ранее муниципальное унитарное предприятие подало единственную заявку на соответствующий электронный аукцион.

Она была признана соответствующей требованиям, а аукцион — несостоявшимся.

Согласно сведениям, размещенным на официальном портале госзакупок, контракт подписан 22 декабря.

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