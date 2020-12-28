Пензенский «Горводоканал» приобрел оборудование для очистки стоков ЖКХ

Пенза, 28 декабря 2020. PenzaNews. Пензенский «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы») приобрел оборудование для очистных сооружений канализации стоимостью свыше 20 млн. рублей, его ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews» в понедельник, 28 декабря.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Также закуплено и поставлено лабораторное оборудование стоимостью более 7 млн. рублей. Оно предназначено для усовершенствования контроля технологического процесса очистки сточных вод», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что на эти цели направлены средства, полученные от предприятий Пензы в качестве платы за негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения и за превышение нормативов водоотведения по составу сточных вод.

По словам главного управляющего директора ООО «Горводоканал» Юрия Ильина, компания заботится об окружающей среде, поэтому внесенная бизнесом плата направлена непосредственно на осуществление мер по улучшению экологической обстановки в Пензенской области.

«Закупка современного оборудования — первый этап реализации плана мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду региона и важный шаг в сторону повышения эффективности работы очистных сооружений канализации», — подчеркнул он.

План мероприятий ООО «Горводоканал» по снижению негативного воздействия на окружающую среду Пензенской области включает в себя реализацию комплекса мер по техперевооружению и реконструкции объектов очистных сооружений, относящихся к наилучшим доступным технологиям в сфере водоотведения.

Он предусматривает подготовку проектно-сметной документации стоимостью около 150 млн. рублей, а также реконструкцию сооружений механической и биологической очистки сточных вод.

Реализация плана оценивается более чем в 908 млн. рублей.