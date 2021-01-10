Факты некачественной уборки выявлены в 36 дворах Пензы ЖКХ

Пенза, 10 января 2021. PenzaNews. Инспекторы отдела муниципального жилищного контроля управления ЖКХ Пензы выявили факты некачественной уборки 36 дворов в ходе осмотра территорий вблизи 447 многоквартирных домов в период с 30 декабря по 9 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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«Руководителям управляющих организаций, ТСЖ выданы предостережения», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что всего за прошедшие 10 дней в очистке придомовых территорий от снега и наледи управляющими компаниями было задействовано 70 единиц техники и 624 человека.

«Представителям управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК дано поручение проводить ежедневный контроль за состоянием крыш, в случае необходимости — своевременно устанавливать ограждение опасной зоны и осуществлять скол наледи», — добавляется в сообщении.