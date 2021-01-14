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Пензенский губернатор потребовал привлечь чиновников к уборке снега

11:46 | 14.01.2021 | ЖКХ

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Пенза, 14 января 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал от глав министерств и администраций муниципальных образований привлечь чиновников к уборке снега.

Пензенский губернатор потребовал привлечь чиновников к уборке снега. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Министрам, начальникам управлений и служб правительства Пензенской области, главам муниципальных образований сегодня во второй половине дня, [...] завтра выделить до 25% сотрудников, которые должны прийти и оказывать помощь в очистке снега работникам коммунальных служб. Обеспечьте их инвентарем», — сказал он в ходе заседания штаба по ликвидации последствий снегопада, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в четверг, 14 января.

Иван Белозерцев акцентировал внимание на том, что до социально значимых объектов «не козьи тропы должны быть».

Вместе с тем он констатировал, что «такого количества техники, чтобы убрать за сутки, за двое суток, ее просто нет».

По мнению губернатора, свой вклад в ликвидацию последствий снегопада наряду с чиновниками также должны внести представители организаций и предприятий всех форм собственности.

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