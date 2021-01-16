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В Пензе коммунальные службы брошены на уборку снега

09:36 | 16.01.2021 | ЖКХ

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Пенза, 16 января 2021. PenzaNews. Коммунальные службы Пензы брошены на ликвидацию последствий очередного снегопада, начавшегося вечером в минувшую пятницу, 15 января.

В Пензе коммунальные службы брошены на уборку снега. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ночь на субботу очисткой и обработкой улично-дорожной сети занимались 76 единиц спецтехники МУП «Пензадормост». Вывоз снега осуществлялся с Сурского моста, улиц Чехова, Гагарина, Володарского, Центральной, Кижеватова», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В нем добавляется, что в дневную смену на улицы вышли 75 единиц техники и 80 рабочих «Пензадормоста».

«Продолжается вывоз снежных масс. Сегодня он осуществляется с улиц Окружной, Московской, путепроводов на улице Толстого, Гагарина и Сурского моста», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что 27 единиц техники и 127 рабочих МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» приводят в порядок дорожки в скверах и парках, площади и улицу Московскую.

«Очистку дорог частного сектора организуют администрации районов силами подрядных организаций», — поясняется в нем.

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