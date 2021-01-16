Названы объекты, которые построят в Пензенской области в 2021 году в рамках проекта «Жилье» ЖКХ

Пенза, 16 января 2021. PenzaNews. Информация о восьми объектах, которые будут построены в Пензенской области в 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Жилье», обнародована на сайте регионального Минстроя.

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«В 2021 году в городе Пензе планируется построить сети канализации в микрорайоне №8 Арбеково; водопровод по улицам Клары Цеткин, Долгорукого; ливневую канализацию в районе ГПЗ-24; сети водоснабжения в микрорайоне №8 Арбеково», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что на территории микрорайона «Город Спутник» в Пензенском районе будет возведена канализационная насосная станция.

«Помимо инженерной инфраструктуры, в городе Пензе запланировано строительство трех автомобильных дорог в микрорайонах №6 и №7 Арбеково», — отмечается в сообщении.