Пензенский губернатор поручил привлечь к вывозу снега дополнительную технику
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Пенза, 18 января 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил привлечь дополнительную технику к работам по вывозу снега.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Комментируя ситуацию в Пензе, где, по словам мэра Андрея Лузгина, задействовано 69 единиц спецтехники, глава региона отметил, что «необходимо как минимум 100 машин».
«Они должны работать активно, убрать снег с улиц города», — сказал он в ходе совещания с руководителями дорожных организаций, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 18 января.
Иван Белозерцев также обратил внимание на то, что следует определить площадки для складирования снега.
«На участках с тротуарной плиткой должны работать дворники и легкая техника», — подчеркнул он.
Губернатор добавил, что не менее важно обеспечить надлежащее содержание внутриквартальных территорий и частного сектора.
«К вывозу снега нужно приступить оперативно, без раскачки», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.