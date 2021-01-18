Пензенский губернатор поручил привлечь к вывозу снега дополнительную технику ЖКХ

Пенза, 18 января 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил привлечь дополнительную технику к работам по вывозу снега.

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Комментируя ситуацию в Пензе, где, по словам мэра Андрея Лузгина, задействовано 69 единиц спецтехники, глава региона отметил, что «необходимо как минимум 100 машин».

«Они должны работать активно, убрать снег с улиц города», — сказал он в ходе совещания с руководителями дорожных организаций, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 18 января.

Иван Белозерцев также обратил внимание на то, что следует определить площадки для складирования снега.

«На участках с тротуарной плиткой должны работать дворники и легкая техника», — подчеркнул он.

Губернатор добавил, что не менее важно обеспечить надлежащее содержание внутриквартальных территорий и частного сектора.

«К вывозу снега нужно приступить оперативно, без раскачки», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.