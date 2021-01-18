Качество уборки снега во дворах Пензы будет проверять межведомственная комиссия ЖКХ

Пенза, 18 января 2021. PenzaNews. Межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители управления ЖКХ Пензы, заместители глав администраций районов и сотрудники областной Госжилстройтехинспекции, будут в течение всей недели проверять качество содержания придомовых территорий. Об этом сообщил начальник городского УЖКХ Александр Юлин.

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«Выявленные нарушения будут фиксироваться», — сказал он в ходе совещания с руководителями управляющих компаний, состоявшегося в мэрии в понедельник, 18 января.

Александр Юлин добавил, что недобросовестным компаниям грозят штрафы.

«В минувшие выходные проверено более 540 объектов, из них 90 получили нарекания», — цитирует начальника управления ЖКХ пресс-служба администрации Пензы.