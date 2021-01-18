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Качество уборки снега во дворах Пензы будет проверять межведомственная комиссия

15:08 | 18.01.2021 | ЖКХ

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Пенза, 18 января 2021. PenzaNews. Межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители управления ЖКХ Пензы, заместители глав администраций районов и сотрудники областной Госжилстройтехинспекции, будут в течение всей недели проверять качество содержания придомовых территорий. Об этом сообщил начальник городского УЖКХ Александр Юлин.

Качество уборки снега во дворах Пензы будет проверять межведомственная комиссия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Выявленные нарушения будут фиксироваться», — сказал он в ходе совещания с руководителями управляющих компаний, состоявшегося в мэрии в понедельник, 18 января.

Александр Юлин добавил, что недобросовестным компаниям грозят штрафы.

«В минувшие выходные проверено более 540 объектов, из них 90 получили нарекания», — цитирует начальника управления ЖКХ пресс-служба администрации Пензы.

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