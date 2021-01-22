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С улиц Пензы за сутки вывезено около 7 тыс. кубометров снега — мэрия

12:48 | 22.01.2021 | ЖКХ

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Пенза, 22 января 2021. PenzaNews. 6 тыс. 608 кубометров снега вывезено с улиц Пензы за прошедшие сутки. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой городской администрации.

С улиц Пензы за сутки вывезено около 7 тыс. кубометров снега — мэрия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что в ночь на пятницу, 22 января, было задействовано 100 единиц техники муниципального унитарного предприятия «Пензадормост».

«Проведена работа по очистке и противогололедной обработке улично-дорожной сети, тротуаров, остановок и пешеходных переходов. Вывезен снег с улиц Московской, Октябрьской, Кирова, Дзержинского, Карпинского, Окружной, Терновского, а также с Измайловского путепровода», — сказано в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что к ликвидации последствий снегопада также привлекалась техника предприятий Пензы.

В нем добавляется, что 22 января работы продолжаются: от МУП «Пензадормост» задействованы 78 единиц техники и 73 человека, от МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» — более 100 специалистов.

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