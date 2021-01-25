Белозерцев предложил чиновникам, не сумевшим организовать уборку снега, взяться за лопаты ЖКХ

Пенза, 25 января 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил главам администраций городских округов и муниципальных районов, а также их заместителям по ЖКХ, не сумевшим надлежащим образом организовать работу по уборке и вывозу снега, самим взяться за лопаты.

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«Обращаю внимание глав администраций на неудовлетворительную работу по уборке снега. Плюсовая температура, на тротуарах каша», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 25 января.

Иван Белозерцев добавил, что кардинальных улучшений со временем не происходит.

По его словам, «должностные лица меняются, руководители, только толку от этого нет».

В частности, губернатор упрекнул мэра Пензы Андрея Лузгина в том, что тот занимается кабинетной работой.

Также он подверг критике деятельность Госжилстройтехинспекции Пензенской области во главе с Инной Левченко, по словам которой с начала 2021 года по фактам ненадлежащего содержания территорий составлено 32 протокола.

«Вы не работаете. Ни Вы, ни Ваши подчиненные. [...] Что такое 32 протокола?!» — возмутился Иван Белозерцев.

Он акцентировал внимание чиновников на то, что «люди тонут в жиже с водой».

«Не можете работать — берите сами лопаты, не хотите брать лопаты — уходите с должностей!» — подчеркнул губернатор.