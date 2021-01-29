EN
17:54:58 Пятница, 29 января
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Сердобске планируется достроить дом, который начали возводить более 20 лет назад

17:39 | 29.01.2021 | ЖКХ

Печать

Сердобск, 29 января 2021. PenzaNews. Частный инвестор намерен завершить строительство многоэтажного дома в микрорайоне Ясенки города Сердобска Пензенской области, возведение которого было начато более 20 лет назад. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

В Сердобске планируется достроить дом, который начали возводить более 20 лет назад

Фото: Pnzreg.ru

«Жилые помещения предназначались для работников «Сердобского часового завода», однако по ряду причин объект был законсервирован», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что в доме предусмотрено 126 квартир — 56 одно- и 70-двухкомнатных, общая жилая площадь — более 6 тыс. кв. метров.

«Проектом предусмотрен демонтаж технического этажа, а также снятие с последующим восстановлением восьмого и девятого этажей. Источником электроснабжения дома является проектируемая трансформаторная подстанция (КТП). Системы водоотведения и водоснабжения подключаются к городским сетям. Газоснабжение предусмотрено от проектируемого подземного газопровода», — поясняется в сообщении.

В тексте добавляется, что после достройки проблемного объекта часть квартир будет передана в маневренный фонд Сердобска для обеспечения жильем детей-сирот, медицинских работников и других категорий граждан.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенский Минпром распределит субсидии на сумму 6 млн. рублей Сожительнице убитого кузнечанина и ее приятельнице вынесен приговор
Терапевт из Пензы удостоена почетной грамоты МВД России «Лыжню России» планируется провести в Пензе 13 февраля
В Пензенской области в ходе операции «Автоперевозчик» выявлено более 360 нарушений В Пензе пройдет фестиваль «Открытый мир библиотек»
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама