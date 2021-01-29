В Сердобске планируется достроить дом, который начали возводить более 20 лет назад ЖКХ

Сердобск, 29 января 2021. PenzaNews. Частный инвестор намерен завершить строительство многоэтажного дома в микрорайоне Ясенки города Сердобска Пензенской области, возведение которого было начато более 20 лет назад. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Фото: Pnzreg.ru

«Жилые помещения предназначались для работников «Сердобского часового завода», однако по ряду причин объект был законсервирован», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что в доме предусмотрено 126 квартир — 56 одно- и 70-двухкомнатных, общая жилая площадь — более 6 тыс. кв. метров.

«Проектом предусмотрен демонтаж технического этажа, а также снятие с последующим восстановлением восьмого и девятого этажей. Источником электроснабжения дома является проектируемая трансформаторная подстанция (КТП). Системы водоотведения и водоснабжения подключаются к городским сетям. Газоснабжение предусмотрено от проектируемого подземного газопровода», — поясняется в сообщении.

В тексте добавляется, что после достройки проблемного объекта часть квартир будет передана в маневренный фонд Сердобска для обеспечения жильем детей-сирот, медицинских работников и других категорий граждан.