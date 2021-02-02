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Ночью на улицах города работало 111 единиц техники МУП «Пензадормост» — мэрия

09:20 | 02.02.2021 | ЖКХ

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Пенза, 2 февраля 2021. PenzaNews. 111 единиц техники муниципального унитарного предприятия «Пензадормост» работало на улицах города в ночь на вторник, 2 февраля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Ночью на улицах города работало 111 единиц техники МУП «Пензадормост» — мэрия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Осуществлялись очистка тротуаров, пешеходных переходов, территорий остановочных павильонов, обработка противогололедными материалами и прометание улиц», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что работы по вывозу снега проводились на улицах Володарского, Максима Горького, Суворова, Урицкого, Тухачевского, Кулакова, Красной, Свердлова, на проспекте Победы, Сурском мосту, Березовском переулке и у вокзала Пенза-I.

«Помимо техники предприятия, были привлечены самосвалы управляющих компаний и автодорожных организаций, всего — 25 машин», — сказано в сообщении.

В нем уточняется, что за сутки с улиц Пензы убрано 6,4 тыс. кубометров снега.

«Во вторник задействовано 73 единицы спецтехники, 78 дорожных рабочих. Основной фронт работ — очистка и обработка дорог и тротуаров. Вывоз снежных масс запланирован с Гагаринского путепровода. Кроме того, 31 единица техники и 107 специалистов МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» расчищают и обрабатывают пешеходные зоны в скверах и общественных местах», — поясняется в тексте.

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