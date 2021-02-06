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В мэрии Пензы отчитались об обработке дорог

13:17 | 06.02.2021 | ЖКХ

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Пенза, 6 февраля 2021. PenzaNews. 450,5 тонны песко-соляной смеси, 68 тонн галита и 4 тонны реагента израсходовано в Пензе за минувшие сутки с целью предупреждения обледенения дорог и тротуаров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации в субботу, 6 февраля.

В мэрии Пензы отчитались об обработке дорог. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с резким понижением температуры воздуха в Пензе осуществляется активная очистка и обработка дорог и тротуаров от наледи», — подчеркивается в тексте.

В нем отмечается, что в работах задействована техника и специалисты муниципальных унитарных предприятий «Пензадормост» и «Зеленое хозяйство города Пензы», а также управляющих компаний и ТСЖ.

«Предприятия малого и среднего бизнеса приводят в порядок прилегающие к их объектам пешеходные участки», — добавляется в сообщении.

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