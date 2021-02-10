УЖКХ Пензы заплатит штраф за выбоины на дороге, на которую город не выделяет денег ЖКХ

Пенза, 10 февраля 2021. PenzaNews. Управление ЖКХ Пензы заплатит штраф в размере 100 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».

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«22 сентября 2020 года государственным инспектором дорожного надзора ОДН ОГИБДД УМВД России по городу Пензе в ходе проведенной проверки было установлено, что УЖКХ Пензы не обеспечило содержание участка дороги в безопасном для движения состоянии: допустило формирование выбоин, размеры которых превышают допустимые, по Березовскому переулку около дома №60А по улице Маршала Крылова», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Она добавила, что, в соответствии с постановлением судьи Первомайского районного суда Пензы от 21 декабря 2020 года, на управление был наложен штраф в размере 100 тыс. рублей.

«Начальник УЖКХ Пензы подал в вышестоящую инстанцию жалобу на постановление по делу об административном правонарушении, в которой просил его отменить. По его мнению, УЖКХ Пензы не является субъектом административного правонарушения, так как вышеуказанная дорога не значится в реестре муниципальной собственности, на ее содержание не выделяются денежные средства», — отметила собеседница агентства.

По словам Натальи Яшиной, суд, изучив представленные доводы и проверив материалы дела, пришел к выводу об отказе в удовлетворении жалобы.

«Несмотря на то, что вышеуказанный участок автодороги не значится в реестре муниципальной собственности, именно УЖКХ Пензы обязано содержать данную автодорогу в безопасном для движения состоянии в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил, поскольку она находится в границах муниципального образования, является элементом улично-дорожной сети города и отвечает показателям определения автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения вопросов местного значения», — сказала она.

Пресс-секретарь облсуда уточнила, что решение вступило в законную силу 4 февраля.