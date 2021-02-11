Начальник управления ЖКХ прокомментировал ход работ по вывозу снега с улиц Пензы ЖКХ

Пенза, 11 февраля 2021. PenzaNews. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Пензы Александр Юлин прокомментировал ход работ по вывозу снега с улиц города.

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«На текущий момент задействовано более 100 единиц техники, которая осуществляет вывоз не только с магистральных дорог, но и с внутридворовых территорий», — сказал он.

По словам Александра Юлина, в первую очередь работы ведутся на тех участках, где имеется сужение дороги.

«Параллельно работают роторные автотранспортные средства, которые откидывают снег с проезжей части и освобождают ее», — добавил он.

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Обстановка на улицах города после снегопада

Начальник УЖКХ Пензы сообщил, что управляющим компаниям направлены предупреждения о необходимости при потеплении максимально убрать образовавшуюся наледь.

«За это они несут ответственность, в том числе административную», — отметил Александр Юлин.

Говоря о требованиях к зимнему содержанию дорог, он пояснил, что в течение 6 часов после окончания снегопада должно быть проведено прометание магистральных дорог, мостов и путепроводов.

«Сутки нам даны на подготовку автомобильных дорог, которые должны быть в проезжем состоянии для транспортного потока, и в течение недели мы должны убрать последствия снегопада», — цитирует Александр Юлина пресс-служба администрации Пензы.