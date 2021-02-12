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В Пензенской области за год планируется расселить 13,8 тыс. кв. метров аварийного жилья

18:06 | 12.02.2021 | ЖКХ

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Пенза, 12 февраля 2021. PenzaNews. 13,8 тыс. кв. метров аварийного жилья планируется расселить в Пензенской области в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

В Пензенской области за год планируется расселить 13,8 тыс. кв. метров аварийного жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, в соответствующей программе примут участие 11 муниципальных образований — города Пенза, Кузнецк, Каменка, Белинский, Сердобск, Спасск и Сурск, а также Канаевский сельсовет Городищенского района, Титовский сельсовет Пачелмского района, Леонидовский сельсовет Пензенского района и рабочий поселок Шемышейка.

В результате будут улучшены жилищные условия 971 человека.

Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области в 2019–2025 годах» утверждена постановлением облправительства от 29 марта 2019 года.

Она предусматривает расселение 4 тыс. 365 граждан из 142 аварийных многоквартирных домах, признанных таковыми в период с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Общая площадь расселяемых жилых помещений — 66,2 тыс. кв. метров.

Объем средств, которые намечено потратить на реализацию программы, составляет 2,64 млрд. рублей.

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