Андрей Лузгин распорядился скорректировать работу по вывозу снега с улиц Пензы
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Пенза, 16 февраля 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин распорядился скорректировать работу по вывозу снега с улиц города.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Сохраняем количество техники, задействованной в ночь, и увеличиваем количество машин на вывоз в день. В центре по большей части закончили эти мероприятия. На второстепенных улицах днем не будет затруднений с проездом», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 16 февраля.
По мнению Андрея Лузгина, данные работы в течение суток должны осуществляться более равномерно.
«Департаменту ЖКХ совместно с МУП «Пензадормост» нужно активнее работать по улицам, где есть заужение проезжей части», — добавил мэр.
Глава администрации города отметил также, что жители продолжают жаловаться на скользкие тротуары и внутриквартальные дороги, на которых пешеходы получают травмы.
«За выходные все просыпали, но песок сметается. Нужна повторная обработка, в том числе и по остановкам, пешеходным переходам, подходам к светофорным объектам», — подчеркнул Андрей Лузгин.
Помимо этого, он поручил подготовить предложения по приобретению новой техники, определению дополнительных мест для складирования снега, а также расширению зоны ответственности МУП «Пензадормост» в части содержания внутриквартальных дорог с большим трафиком.