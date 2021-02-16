Андрей Лузгин распорядился скорректировать работу по вывозу снега с улиц Пензы ЖКХ

Пенза, 16 февраля 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин распорядился скорректировать работу по вывозу снега с улиц города.

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«Сохраняем количество техники, задействованной в ночь, и увеличиваем количество машин на вывоз в день. В центре по большей части закончили эти мероприятия. На второстепенных улицах днем не будет затруднений с проездом», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 16 февраля.

По мнению Андрея Лузгина, данные работы в течение суток должны осуществляться более равномерно.

«Департаменту ЖКХ совместно с МУП «Пензадормост» нужно активнее работать по улицам, где есть заужение проезжей части», — добавил мэр.

Глава администрации города отметил также, что жители продолжают жаловаться на скользкие тротуары и внутриквартальные дороги, на которых пешеходы получают травмы.

«За выходные все просыпали, но песок сметается. Нужна повторная обработка, в том числе и по остановкам, пешеходным переходам, подходам к светофорным объектам», — подчеркнул Андрей Лузгин.

Помимо этого, он поручил подготовить предложения по приобретению новой техники, определению дополнительных мест для складирования снега, а также расширению зоны ответственности МУП «Пензадормост» в части содержания внутриквартальных дорог с большим трафиком.