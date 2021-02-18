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Жителям Пензы расскажут, как заставить свою управляющую компанию работать

14:30 | 18.02.2021 | ЖКХ

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Пенза, 18 февраля 2021. PenzaNews. Семинар «Как заставить свою управляющую компанию работать» пройдет в здании администрации Октябрьского района Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Жителям Пензы расскажут, как заставить свою управляющую компанию работать. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Основными докладчиками станут сотрудники жилищной инспекции, прокуратуры, администрации района. Они расскажут, как правильно писать обращения в ГЖИ [Госжилстройтехинспекцию], как обжаловать бездействия надзорных органов», — сказано в анонсе.

В нем добавляется, что участники узнают о плюсах и минусах создания ТСЖ, а также об особенностях перехода от управляющей компании к товариществу собственников жилья.

«Представители администрации проинформируют, как благоустроить свой двор за счет муниципального бюджета», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что дата проведения семинара будет определена после того, как наберется достаточное количество потенциальных участников, запись которых ведется по номеру, указанному на сайте мэрии.

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