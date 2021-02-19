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Капремонт крыши дома на 5-м Виноградном проезде в Пензе завершен раньше срока

10:57 | 19.02.2021 | ЖКХ

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Пенза, 19 февраля 2021. PenzaNews. Специалисты подрядной компании «Альфа-Модуль» с опережением сроков завершили работы по капитальному ремонту крыши восьмиквартирного дома №10 на 5-м Виноградном проезде в Пензе, введенного в эксплуатацию более 50 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

Капремонт крыши дома на 5-м Виноградном проезде в Пензе завершен раньше срока. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, работы были запланированы на 2021 год, однако Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области организовал их уже в 2020-м.

На данный момент четырехскатная крыша покрыта профлистом. По периметру установлена современная система снегозадержания.

Крыша данного дома стала первой капитально отремонтированной из числа объектов, включенных в план работ на текущий год.

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