«Горводоканал» вложит в развитие инфраструктуры более 400 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 26 февраля 2021. PenzaNews. ООО «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы») вложит в развитие инфраструктуры в Пензе более 400 млн. рублей в рамках реализации инвестиционной и производственной программ в 2021 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации, поступившем в ИА «PenzaNews» в пятницу, 26 февраля.

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«Реализация инвестиционной программы ООО «Горводоканал» на 2021 год составит более 243 млн. рублей, в том числе более 72 млн. рублей — за счет инвестиционной составляющей в тарифе на водоснабжение и водоотведение. В перечень мероприятий инвестпрограммы, реализуемой в счет инвестсоставляющей тарифа, вошли строительство станции углевания на ОСВ [очистных сооружениях водопровода] и станции ультрафиолетового обеззараживания сточных вод на ОСК [очистных сооружениях канализации]», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что дополнительно за счет средств предприятия планируется наладить диспетчеризацию объектов водоснабжения и водоотведения, а также автоматизацию насосных станций, подготовить проект реконструкции очистных сооружений канализации, осуществить установку насосов возвратного ила на ОСК и другие мероприятия.

«В рамках реализации производственной программы «Горводоканал» направит более 48 млн. рублей на текущий ремонт инженерных сетей, более 65 млн. рублей — на эксплуатацию и более 3 млн. рублей — на техническое обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения», — отмечается в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что на капремонт и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения предусмотрено еще свыше 12 млн. рублей, при этом дополнительно планируется выполнить работы в счет арендной платы на сумму более 30,9 млн. рублей.

«В предварительный перечень объектов, подлежащих замене в 2021 году, вошли аварийные участки сетей водоснабжения по улицам: Ижевская, Бухарская, Пушкари, Крамского, Рахманинова, Депутатская, Минская, Ульяновская, Ленина, 8 Марта, Ново-Гражданская, Бурденко, остров Пески, Касторная, Клары Цеткин, Луначарского, Пензенская, Лядова, проспект Строителей, Стасова, Ломовская, Энгельса, Дружбы, Мереняшева, Лодочная, Пилотная, Ташкентская, Тимирязева», — уточняется в пресс-релизе.

По словам главного управляющего директора ООО «Горводоканал» Юрия Ильина, повышение надежности работы объектов и модернизация инженерных сетей являются ключевыми задачами предприятия.

«Реализация этих мер будет способствовать снижению процента аварийности на сетях холодного водоснабжения. Это положительным образом скажется как на качестве оказываемых населению услуг, так и на эффективности работы предприятия», — подчеркнул он.