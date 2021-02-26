В компании «ЭнергосбыТ Плюс» объяснили суммы в январских квитанциях за отопление ЖКХ

Пенза, 26 февраля 2021. PenzaNews. Представители Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») объяснили, каким образом рассчитаны суммы в январских квитанциях за отопление.

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«Порядок начисления за предоставленные коммунальные услуги жильцам многоквартирных домов регламентирует постановление правительства РФ от 6 мая 2011 года №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Жители многоквартирных домов с централизованным отоплением оплачивают теплоресурсы на основании показаний общедомовых приборов учета или по утвержденным нормативам, если общедомовой прибор учета отсутствует», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании в пятницу, 26 февраля.

В нем добавляется, что температура теплоносителя, подаваемого в МКД, зависит от того, насколько холодно на улице.

«ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельная «Арбеково» подогревают сетевую воду в соответствии с заданным температурным графиком», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что узлы учета тепловой энергии в подвалах жилых домов фиксируют температуру и объем потребляемого ресурса, который необходим для обогрева здания.

«Затем количество тепловой энергии, поставляемой в дом, распределяется на собственников помещений в зависимости от площади жилья и показаний учета индивидуальных приборов учета и умножается на утвержденный тариф. Таким образом, каждый месяц суммы в квитанциях за теплоснабжение будут разные. При продолжительно низкой температуре воздуха оплата за отопление возрастает в связи с увеличением объемов потребленной тепловой энергии», — сказано в тексте.

В нем также обращается внимание на то, что, по данным Гидрометцентра, фактическая среднемесячная температура в январе 2021 года в Пензе составила -7,6ºС, в то время как в январе 2020-го она была -5,3ºС.

«Сведения по общедомовым приборам учета тепла для расчета платы за январь 2021 года фиксировались с 23 декабря 2020 года по 22 января 2021 года. В платежных квитанциях отражены начисления за 31 день, на которые приходились низкие температуры текущей зимы», — уточняется в сообщении.

В тексте подчеркивается, что в ситуации с потреблением тепла многоквартирными домами важна роль управляющей компании или актива МКД: чем лучше отрегулирована система внутридомовых коммуникаций, произведена подготовка к отопительному сезону, утеплены окна и стены, установлена погодозависимая автоматика, тем ниже в итоге платеж.