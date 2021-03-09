Пензенский губернатор поручил активизировать работы по вывозу снега ЖКХ

Пенза, 9 марта 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил активизировать работы по вывозу снега.

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«Снега в этом году выпало очень много. Ждать, пока он растает, опасно. Нужно снег вывозить. Погода может быть непредсказуемой. [Поручаю] администрации города [Пензы], главам муниципальных образований организовать работу по более активному вывозу снега», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона во вторник, 9 марта.

Обращаясь к мэру Пензу Андрею Лузгину, Иван Белозерцев подчеркнул, что особенно много жалоб поступает от жителей регионального центра.

«Больше надо техники привлекать», — потребовал он.

Губернатор призвал чиновников на местах приложить реальные усилия по изменению ситуации к лучшему.

«Снега много, грязи от этого песка», — отметил Иван Белозерцев.