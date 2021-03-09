EN
18:58:17 Вторник, 9 марта
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский губернатор поручил активизировать работы по вывозу снега

16:10 | 09.03.2021 | ЖКХ

Печать

Пенза, 9 марта 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил активизировать работы по вывозу снега.

Пензенский губернатор поручил активизировать работы по вывозу снега. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Снега в этом году выпало очень много. Ждать, пока он растает, опасно. Нужно снег вывозить. Погода может быть непредсказуемой. [Поручаю] администрации города [Пензы], главам муниципальных образований организовать работу по более активному вывозу снега», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона во вторник, 9 марта.

Обращаясь к мэру Пензу Андрею Лузгину, Иван Белозерцев подчеркнул, что особенно много жалоб поступает от жителей регионального центра.

«Больше надо техники привлекать», — потребовал он.

Губернатор призвал чиновников на местах приложить реальные усилия по изменению ситуации к лучшему.

«Снега много, грязи от этого песка», — отметил Иван Белозерцев.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области готовятся к новому этапу программы туристического кешбэка Средства размещения Пензенской области в 2020 году приняли 335 тыс. туристов — Курдова
Иван Белозерцев поблагодарил тех, кто готовил инвестпослание В Пензенской области за сутки подтверждено 128 случаев заражения коронавирусом, выписаны 102 человека
Институт регионального развития объявил набор на курсы повышения квалификации Зареченец стал жертвой мошенничества при попытке продать ботинки за 9 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама