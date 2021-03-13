В Кузнецком районе при укладке трубы нефтепровода повредили подземный газопровод ЖКХ

Кузнецк, 13 марта 2021. PenzaNews. Подземный газопровод поврежден при укладке трубы нефтепровода в Кузнецком районе Пензенской области; без газа остались более 5,5 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры региона.

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«По предварительной информации, около 9.00 13 марта 2021 года работники самарской организации при укладке трубы нефтепровода у села Малый Труев повредили подземный газопровод высокого давления диаметром газовой трубы 159 мм. В результате без газоснабжения остались более 5,5 тыс. жителей сел Большой Труев, Малый Труев и Татарский Канадей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время на месте работают аварийные службы.

«В целях контроля за работой аварийных служб и за обеспечением прав граждан на комфортные условия проживания на место происшествия выехала прокурор района Татьяна Козочкина», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что в связи с повреждением газопровода организована проверка, по результатам которой будут приняты меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства.