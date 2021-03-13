EN
12:57:51 Суббота, 13 марта
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Кузнецком районе при укладке трубы нефтепровода повредили подземный газопровод

11:44 | 13.03.2021 | ЖКХ

Печать

Кузнецк, 13 марта 2021. PenzaNews. Подземный газопровод поврежден при укладке трубы нефтепровода в Кузнецком районе Пензенской области; без газа остались более 5,5 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры региона.

В Кузнецком районе при укладке трубы нефтепровода повредили подземный газопровод. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительной информации, около 9.00 13 марта 2021 года работники самарской организации при укладке трубы нефтепровода у села Малый Труев повредили подземный газопровод высокого давления диаметром газовой трубы 159 мм. В результате без газоснабжения остались более 5,5 тыс. жителей сел Большой Труев, Малый Труев и Татарский Канадей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время на месте работают аварийные службы.

«В целях контроля за работой аварийных служб и за обеспечением прав граждан на комфортные условия проживания на место происшествия выехала прокурор района Татьяна Козочкина», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что в связи с повреждением газопровода организована проверка, по результатам которой будут приняты меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 118 случаев заражения коронавирусом Пензенский «Дизель» потерпел второе поражение в четвертьфинале Кубка Петрова
В Пензе вступил в силу приговор по делу о краже из банкоматов около 23 млн. рублей В Пензенской области за два месяца диспансеризацию прошли более 27 тыс. человек
В Пензенской области организованы массовые проверки водителей на состояние опьянения Белозерцев предложил кандидатуру Лисина на должность бизнес-омбудсмена
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама