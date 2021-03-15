EN
00:56:13 Вторник, 16 марта
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе с помощью красителя проверят герметичность теплосетей

17:39 | 15.03.2021 | ЖКХ

Печать

Пенза, 15 марта 2021. PenzaNews. Проверка тепловых сетей на герметичность будет проведена в Пензе в период с 16 по 21 марта с помощью красителя «Уранин А», при введении которого теплоноситель становится изумрудно-зеленым. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе.

В Пензе с помощью красителя проверят герметичность теплосетей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как правило, цвет меняет только сетевая вода, используемая для отопления или подогрева ресурса на ЦТП, но из-за специфики внутридомовых коммуникаций у ряда потребителей может окраситься и горячая вода», — отмечается в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что краситель абсолютно безопасен, не причиняет вреда ни окружающей среде, ни здоровью людей, однако пить воду, изменившую цвет, или использовать ее для приготовления пищи не рекомендуется.

Из сообщения следует, что «Уранин А», при помощи которого энергетики рассчитывают выявить места возможных утечек и случаи хищения сетевой воды, будет введен в теплосети на территории первого эксплуатационного района: вблизи автовокзала и магазина «Стрела», на Шуисте, на Севере, на КПД, в Заводском районе, на улицах Московской, Максима Горького, Бакунина, Чехова, Володарского, Кураева, Ворошилова, Карпинского, Коммунистической, 8 Марта, Суворова, Островского, Фурманова, Вяземского и на проспекте Победы.

«В случае обнаружения воды зеленого цвета необходимо сообщить об утечке по телефонам: [...] 20-98-80, 20-98-79, 20-99-00», — сказано в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенский «Дизель» потерпел третье поражение в четвертьфинале Кубка Петрова Детский военно-исторический лагерь «Страна героев» будет организован в Пензенской области
УК «Сурская Ривьера» выплатит компенсацию в 70 тыс. рублей пензячке, повредившей ногу В Пензенской области осужденным вновь разрешили длительные свидания
Пензенский губернатор отреагировал на рост цен на продукты В Пензенской области за сутки подтверждено 117 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама