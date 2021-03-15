В Пензе с помощью красителя проверят герметичность теплосетей ЖКХ

Пенза, 15 марта 2021. PenzaNews. Проверка тепловых сетей на герметичность будет проведена в Пензе в период с 16 по 21 марта с помощью красителя «Уранин А», при введении которого теплоноситель становится изумрудно-зеленым. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как правило, цвет меняет только сетевая вода, используемая для отопления или подогрева ресурса на ЦТП, но из-за специфики внутридомовых коммуникаций у ряда потребителей может окраситься и горячая вода», — отмечается в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что краситель абсолютно безопасен, не причиняет вреда ни окружающей среде, ни здоровью людей, однако пить воду, изменившую цвет, или использовать ее для приготовления пищи не рекомендуется.

Из сообщения следует, что «Уранин А», при помощи которого энергетики рассчитывают выявить места возможных утечек и случаи хищения сетевой воды, будет введен в теплосети на территории первого эксплуатационного района: вблизи автовокзала и магазина «Стрела», на Шуисте, на Севере, на КПД, в Заводском районе, на улицах Московской, Максима Горького, Бакунина, Чехова, Володарского, Кураева, Ворошилова, Карпинского, Коммунистической, 8 Марта, Суворова, Островского, Фурманова, Вяземского и на проспекте Победы.

«В случае обнаружения воды зеленого цвета необходимо сообщить об утечке по телефонам: [...] 20-98-80, 20-98-79, 20-99-00», — сказано в тексте.