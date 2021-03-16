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Лузгин прокомментировал работу по приему бесхозяйных сетей в муниципальную собственность

17:26 | 16.03.2021 | ЖКХ

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Пенза, 16 марта 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин прокомментировал проводимую в городе работу по приему бесхозяйных сетей в муниципальную собственность.

Лузгин прокомментировал работу по приему бесхозяйных сетей в муниципальную собственность. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В целом позиция городской администрации заключается в том, что мы должны выявить, принять в муниципальную собственность и закрепить за ресурсоснабжающей организацией все бесхозяйные сети. К сожалению, по разным причинам накопилось достаточное количество таких объектов. За 2020 год выявлено 374», — сказал он в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по местному самоуправлению, состоявшегося во вторник, 16 марта.

По словам мэра, процедура от момента выявления до принятия сетей в муниципальную казну занимает в среднем от 1,5 лет.

«Это разработка документации на сети, постановка их на кадастровый учет. Данным мероприятиям предшествует закупочная процедура на услуги по разработке, предусматриваются лимиты в бюджете. Календарный год занимает информирование в публичной плоскости прочих правопритязателей на бесхозные сети. Плюс, сама процедура принятия в казну», — пояснил Андрей Лузгин.

Он добавил, что соответствующая работа проводится на постоянной основе.

«Все объекты продолжим принимать в течение 2021 и 2022 годов в зависимости от того, когда именно в 2020 году они были выявлены», — цитирует Андрея Лузгина пресс-служба мэрии.

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