Иван Белозерцев осмотрел строящийся многоквартирный дом в Сурске ЖКХ

Сурск, 16 марта 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе рабочей поездки в Сурск посетил строительную площадку многоквартирного дома, возводимого ООО «СК «Термодом», в котором часть квартир планируется приобрести в муниципальную собственность для переселения граждан из аварийного жилья.

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Он отметил, что высокое качество работ является одним из главных требований при строительстве социально значимых объектов.

Иван Белозерцев напомнил, что несколько лет назад в Сурске при реализации программы расселения граждан из аварийного фонда было возведено некачественное жилье, после чего принят ряд организационных решений.

«У нас сейчас есть хорошие строительные компании. У нас есть прекрасные материалы сегодня строительные, которые нужно использовать», — констатировал глава региона.

Губернатор выразил уверенность в том, что четырехэтажный дом, который строит «Термодом», будет качественным.

«У меня сомнений нет. Вижу, что [строительная компания] относится добросовестно. Вообще нужно, чтобы такие квартиры и дома строили — хорошие, качественные, из хороших материалов, чтобы у людей не было претензий», — подчеркнул Иван Белозерцев.