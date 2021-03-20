В Пензенской области 22 марта стартует месячник по благоустройству ЖКХ

Пенза, 20 марта 2021. PenzaNews. Месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов пройдет на территории Пензенской области в период с 22 марта по 24 апреля. Соответствующее распоряжение регионального правительства подписал губернатор Иван Белозерцев.

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«Провести на территории Пензенской области с 22 марта по 24 апреля 2021 года месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов, объявив 24 апреля 2021 года субботником по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов, с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», — сказано в документе.

В нем добавляется, что должностным лицам исполнительных органов государственной власти региона необходимо организовать контроль за ходом проведения месячника по благоустройству.

Помимо этого, в распоряжении отмечается, что руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований и директорам предприятий рекомендовано разъяснить гражданам цели и задачи месячника, обеспечить проведение еженедельных «санитарных пятниц» с соблюдением социального дистанцирования, организовать участие населения в субботнике, а также мероприятия по санитарной очистке лесопарковых зон, мест массового отдыха и воинских захоронений.