EN
18:12:11 Суббота, 20 марта
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области 22 марта стартует месячник по благоустройству

09:48 | 20.03.2021 | ЖКХ

Печать

Пенза, 20 марта 2021. PenzaNews. Месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов пройдет на территории Пензенской области в период с 22 марта по 24 апреля. Соответствующее распоряжение регионального правительства подписал губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области 22 марта стартует месячник по благоустройству. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Провести на территории Пензенской области с 22 марта по 24 апреля 2021 года месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов, объявив 24 апреля 2021 года субботником по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов, с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», — сказано в документе.

В нем добавляется, что должностным лицам исполнительных органов государственной власти региона необходимо организовать контроль за ходом проведения месячника по благоустройству.

Помимо этого, в распоряжении отмечается, что руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований и директорам предприятий рекомендовано разъяснить гражданам цели и задачи месячника, обеспечить проведение еженедельных «санитарных пятниц» с соблюдением социального дистанцирования, организовать участие населения в субботнике, а также мероприятия по санитарной очистке лесопарковых зон, мест массового отдыха и воинских захоронений.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе начала работу виртуальная выставка, посвященная Георгу Мясникову В Кузнецке в результате пожара погиб мужчина
В Пензенской области за сутки подтверждено 109 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области финансового эксперта банка заподозрили в краже денег клиентов
В Нижнеломовском районе после пожара в неэксплуатируемом строении обнаружено тело мужчины В Пензе представлено подарочное издание «Неизведанное Поволжье 3.0»
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама