Герметичность теплосетей в микрорайоне Арбеково проверят с помощью красителя ЖКХ

Пенза, 22 марта 2021. PenzaNews. Проверка тепловых сетей на герметичность будет проведена в микрорайоне Арбеково города Пензы в предстоящий вторник, 23 марта, с помощью красителя «Уранин А», при введении которого теплоноситель становится изумрудно-зеленого цвета. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе.

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«Энергетики предупреждают горожан, что из-за специфики внутридомовых коммуникаций у ряда клиентов может окраситься не только сетевая, но и горячая вода», — отмечается в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что краситель абсолютно безопасен, не причиняет вреда ни окружающей среде, ни здоровью людей, однако пить воду, изменившую цвет, или использовать ее для приготовления пищи не рекомендуется.

Из текста также следует, что подобные проверки позволяют выявлять места возможных утечек и факты хищения сетевой воды; в случае обнаружения воды зеленого цвета потребителям рекомендуется обращаться по телефонам: +7 (8412) 20-98-80, 20-98-79, 20-99-00.