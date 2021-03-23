Вице-мэр Пензы прокомментировал строительство сетей ливневой канализации у пляжа на ГПЗ-24 ЖКХ

Пенза, 23 марта 2021. PenzaNews. Строительство сетей ливневой канализации на улице Антонова в Пензе в непосредственной близости от пляжа никак не отразится на функционировании данной зоны отдыха. Об этом заявил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.

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«Сегодня все ливневые стоки напрямую, без очистки уходят, собирая с дороги и масла, и все остальное, через пляж, через песок [...] в воду», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 23 марта.

Магомед Агамагомедов добавил, что после ввода объекта в эксплуатацию будет осуществляться сброс воды, очищенной до нормативных показателей.

Вице-мэр также опроверг предположения некоторых жителей микрорайона о том, что на улице Антонова ведется обустройство не ливневой, а хозфекальной канализации, к которой затем якобы будут подключены жилые дома.

«Объектов, которые будут врезаться туда, даже при желании [...] нет», — пояснил он, отметив, что все дома поблизости «уже врезаны в сети хозфекальной канализации».

В свою очередь глава администрации Пензы Андрей Лузгин выразил мнение, что строительство сетей ливневой канализации положительно скажется на экологической обстановке.

«В целом экология микрорайона от этого выиграет, а не проиграет», — подчеркнул мэр.

В продолжение темы Магомед Агамагомедов обратил внимание на то, что линейная часть трубы проходит вдоль пляжа на глубине 5–6 метров, причем каких-то колодцев либо соединений на его территории не предусмотрено.

«Никаких неудобств для жителей в пользовании пляжем не будет создано», — сказал он.

Вице-мэр сообщил, что траншею планируется засыпать до начала пляжного сезона.

«Жители, кто сейчас не владеет информацией, даже и не подумают, что там по границе пляжа проходит эта магистральная сеть», — подытожил Магомед Агамагомедов.