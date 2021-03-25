Проекты благоустройства трех территорий в Заречном выставят на голосование ЖКХ

Заречный, 25 марта 2021. PenzaNews. Три проекта примет участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий в Заречном Пензенской области для благоустройства в 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

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В нем уточняется, что это аллея в зоне отдыха «Солнечная» — от проспекта Мира до ЗАГСа; сквер между детским садом №7 , школой №225 и магазином «Юбилейный»; территория между домами №42 и №52 на проспекте Мира.

«Для голосования разработана общероссийская платформа», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что, помимо сайта 58.gorodsreda.ru, в Заречном голосование будет проводиться в торговом центре «Дурбава», по плавающему графику — в МФЦ, а также волонтеры будут работать в детсадах и школах.

«При голосовании с помощью волонтеров голосующему на телефон будет присылаться пароль, который волонтер введет в специальное приложение для голосования. Идентификация личности нужна для того, чтобы исключить повторное голосование», — поясняется в сообщении.

В тексте напоминается, что рейтинговое голосование пройдет в период с 26 апреля по 30 мая.