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Суд обязал администрации трех сельсоветов и Тамалы наладить уличное освещение

09:37 | 28.03.2021 | ЖКХ

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Тамала, 28 марта 2021. PenzaNews. Тамалинский районный суд Пензенской области удовлетворил иски прокурора о признании незаконным бездействия администраций Вишневского, Малосергиевского, Волче-Вражского сельсоветов и рабочего поселка Тамала и возложении на них обязанности обеспечить освещение улиц на территории данных муниципалитетов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

Суд обязал администрации трех сельсоветов и Тамалы наладить уличное освещение

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Исковые требования прокурора были предъявлены в защиту интересов неопределенного круга лиц после результатов прокурорских проверок, в ходе которых установлено, что в населенных пунктах не обеспечено в темное время суток освещение улиц. Отсутствие уличного освещения нарушает права граждан на личную безопасность в вечернее и ночное время суток, негативно влияет на безопасность дорожного движения, способствует бытовому травматизму, создает благоприятные условия для совершения правонарушений и преступлений, что создает угрозу жизни и здоровья граждан», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что указанные администрации обязаны наладить уличное освещение в течение месяца со дня вступления в силу решения суда.

«Кроме того, суд возложил обязанность на административных истцов сообщить в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу сведения об исполнении данных решений в прокуратуру Тамалинского района Пензенской области и в Тамалинский районный суд», — поясняется в пресс-релизе.

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