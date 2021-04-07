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Пензенский «Горводоканал» приобрел дорожную фрезу

15:11 | 07.04.2021 | ЖКХ

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Пенза, 7 апреля 2021. PenzaNews. Пензенский «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы») приобрел прицепную фрезу для использования при проведении ямочного ремонта после земляных работ, связанных с устранением аварийных ситуаций. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе организации.

Пензенский «Горводоканал» приобрел дорожную фрезу

Фото: пресс-служба ООО «Горводоканал»

«Данная установка позволит ускорить процесс производства ямочного ремонта на внутриквартальных дорогах», — отметили в компании.

В пресс-службе уточнили, что, в отличие от основных магистралей города, где восстановлением дорожного покрытия занимается специализированная подрядная организация, ямочный ремонт «Горводоканал» выполняет собственными силами.

«В связи с наступлением благоприятных погодных условий активизированы работы по восстановлению благоустройства в местах, где в течение осенне-зимнего периода производились аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения и водоотведения», — сказали в компании, добавив, что завершить соответствующие мероприятия планируется до 1 мая.

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