В Пензенском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» прокомментировали жалобы жителей на перетоп ЖКХ

Пенза, 9 апреля 2021. PenzaNews. Представители Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») прокомментировали жалобы жителей на перетоп, которые поступают в адрес энергетиков с наступлением теплой погоды.

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«Подчеркиваем, что подача теплоносителя в централизованную систему отопления ведется в строгом соответствии с утвержденным температурным графиком в зависимости от температуры наружного воздуха», — говорится в сообщении, поступившем в ИА «PenzaNews» в пятницу, 9 апреля.

В нем добавляется, что это позволяет поддерживать нормативную температуру воздуха в жилых помещениях.

«Ресурсоснабжающая компания ответственна за подачу тепла до границ многоквартирных домов. За исправную работу коммуникаций внутри дома и доставку теплоресурсов до каждой квартиры отвечают компании, обслуживающие системы отопления домов», — сказано в пресс-релизе.

В тексте поясняется, что жители тех домов, в которых имеется специальное оборудование для ручной или автоматической регулировки расхода теплоносителя в системе отопления, могут подать заявку в управляющую организацию или ТСЖ для необходимой корректировки.

Из сообщения следует, что решение о приобретении и использовании такого оборудования принимается на общем собрании собственников жилья и на нем же в случае установки автоматики определяется уровень поддерживаемой температуры в квартирах в пределах, допустимых законодательством.

По словам директора Пензенского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Павла Овчарова, установка погодозависимой автоматики сокращает энергопотребление до 30–40% в отопительный период.

«Самый заметный эффект дает в период межсезонья — на старте и окончании отопительного сезона, помогая выстроить комфортную температуру внутри многоквартирного дома. Регулировочное оборудование позволяет оптимизировать температуру в помещениях, а значит исключить перетопы осенью и весной и наиболее эффективно и рационально использовать тепловую энергию в самый холодный период отопительного сезона», — подчеркнул он.