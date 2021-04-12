Испытания теплосетей микрорайона Арбеково на максимальную температуру проведут 13 и 14 апреля ЖКХ

Пенза, 12 апреля 2021. PenzaNews. Испытания теплосетей на максимальную температуру будут проведены в микрорайоне Арбеково города Пензы 13 и 14 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе.

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«Данное мероприятие проводится один раз в 5 лет для проверки способности теплосетей и внутренних систем отопления зданий выдерживать нагрузки от температурных деформаций. Это одно из обязательных мероприятий по подготовке к следующему отопительному сезону», — поясняется в пресс-релизе.

В нем уточняется, что температура теплоносителя будет увеличена до +115ºС, однако расход тепловой энергии свыше температурного графика во время испытаний не повлияет на размер платы за ЖКУ.

«На период испытаний организовано круглосуточное дежурство оперативно-ремонтных бригад тепловых сетей, а также постоянный контроль за параметрами теплоносителей и оборудования центральных тепловых пунктов. Руководителям УК и ТСЖ необходимо выполнить весь комплекс технических и организационных мероприятий по подготовке к температурным испытаниям. Ни в коем случае не производить самовольно отключение систем центрального отопления в жилых домах, помимо необходимого по технике безопасности отключения горячего водоснабжения», — сказано в сообщении.

В нем добавляется, что гражданам следует проявлять максимальную осторожность: не приближаться к стоякам отопления и приборам для обогрева помещений, следить за детьми, не находиться рядом с местами прохождения теплотрасс и тепловых камер, а также не оставлять около них автотранспорт и прочее имущество.