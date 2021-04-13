Субботники планируется провести в Пензе 17 и 24 апреля ЖКХ

Пенза, 13 апреля 2021. PenzaNews. Субботники планируется провести в Пензе 17 и 24 апреля. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Виталий Макаров в ходе еженедельного совещания в мэрии.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы должны до 1 мая привести город в порядок. Работы продолжаем. Планируем два субботника — 17 и 24 апреля», — сказал он.

По информации пресс-службы мэрии, в настоящее время работы по благоустройству ведутся по нескольким направлениям: представители МУП «Пензадормост» очищают дороги и тротуары, а также моют ограждения; специалисты МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» приводят в порядок скверы и общественные территории; администрации районов отвечают за чистоту на муниципальных контейнерных площадках и ликвидацию несанкционированных свалок.