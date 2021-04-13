EN
13:45:49 Вторник, 13 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Субботники планируется провести в Пензе 17 и 24 апреля

12:08 | 13.04.2021 | ЖКХ

Печать

Пенза, 13 апреля 2021. PenzaNews. Субботники планируется провести в Пензе 17 и 24 апреля. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Виталий Макаров в ходе еженедельного совещания в мэрии.

Субботники планируется провести в Пензе 17 и 24 апреля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы должны до 1 мая привести город в порядок. Работы продолжаем. Планируем два субботника — 17 и 24 апреля», — сказал он.

По информации пресс-службы мэрии, в настоящее время работы по благоустройству ведутся по нескольким направлениям: представители МУП «Пензадормост» очищают дороги и тротуары, а также моют ограждения; специалисты МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» приводят в порядок скверы и общественные территории; администрации районов отвечают за чистоту на муниципальных контейнерных площадках и ликвидацию несанкционированных свалок.

Новости партнеров
Читайте также
Кузнечанин осужден за незаконную организацию азартных игр Виталий Макаров поручил вывезти мусор с пензенских кладбищ
Создана рабочая группа по реализации закона о государственном и муниципальном контроле В Пензенской области за сутки подтверждено 100 случаев заражения коронавирусом
«Оскар и Розовая дама» вернется в репертуар пензенского драмтеатра В Пензенской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама