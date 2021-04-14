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В Пензе энергетики разместили на подъездах информацию о долгах за тепло и горячую воду

18:38 | 14.04.2021 | ЖКХ

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Пенза, 14 апреля 2021. PenzaNews. Представители Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») разместили на информационных досках многоэтажных домов объявления с указанием номеров квартир неплательщиков за отопление и горячую воду, а также размера задолженности.

В Пензе энергетики разместили на подъездах информацию о долгах за тепло и горячую воду. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В списках — клиенты, у которых на 1 апреля имеется задолженность свыше 1 тыс. рублей. Начислений и перерасчетов за март в объявлениях нет, то есть указана сумма просроченной задолженности. На сегодняшний день таких должников 25 тыс. 487 человек», — говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

В нем уточняется, что по состоянию на 14 апреля общая сумма просроченной задолженности физических лиц перед организацией «ЭнергосбыТ Плюс» составляет 266 млн. 245 тыс. 140 рублей 72 копейки.

Как отметил директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров, несвоевременные платежи за потребленные ресурсы могут негативно сказаться на ремонтной кампании, которая проводится в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

«Размещение таких списков — напоминание горожанам об обязательствах перед энергетиками, а также предупреждение о возможных негативных последствиях. Мы проводим эту работу в рамках акции «Внимание, должник!» — пояснил он.

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