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В Пензе сироте отказали в постановке в очередь на получение жилья

10:18 | 15.04.2021 | ЖКХ

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Пенза, 15 апреля 2021. PenzaNews. Администрация Пензы отказала несовершеннолетнему гражданину, который живет в этом городе, но зарегистрирован в Нижегородской области, во включении в перечень детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилым помещением. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В Пензе сироте отказали в постановке в очередь на получение жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Основанием для отказа послужило отсутствие у сироты постоянной регистрации в областном центре», — отмечается в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в данном случае такое решение было принято неправомерно.

«Как установлено в ходе прокурорской проверки, орган опеки и попечительства назначил опекуном сироты, зарегистрированного в Нижегородской области, жителя города Пензы. Место жительства сироты определено с опекуном в городе Пензе, где опекун зарегистрировал мальчика по месту пребывания. Закрепленного жилого помещения несовершеннолетний не имеет», — сказано в тексте.

Из сообщения следует, что, поскольку местом жительства ребенка-сироты на момент проверки являлась Пенза, его безусловное право на однократное предоставление благоустроенного жилого помещения из специализированного фонда по договору найма может быть реализовано только в этом городе.

«По итогам проверки прокуратура [Ленинского] района внесла главе администрации города Пензы [Андрею Лузгину] представление об устранении нарушений законодательства. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», — говорится в тексте.

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