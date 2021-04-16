В Пензе 37 управляющих компаний намерены присоединиться к субботнику ЖКХ

Пенза, 16 апреля 2021. PenzaNews. Представители 37 управляющих компаний Пензы, обслуживающих более 1 тыс. 600 домов, откликнулись на призыв принять участие в субботнике, который пройдет 17 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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«Жителей обеспечат инвентарем. Управляющими организациями заготовлено 1 тыс. 200 грабель, 1 тыс. 500 метел, свыше 5 тыс. мешков для мусора», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что на уборку выйдут сотрудники администрации Пензы, городских управлений и ведомств.

«МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» продолжит работу по озеленению. Заготовлен посадочный материал — 400 саженцев липы, рябины, клена, березы. МУП «Пензадормост» в субботу будет работать в штатном режиме: очищать и мыть дороги и тротуары, ограждения, вести ямочный ремонт», — уточняется в сообщении.