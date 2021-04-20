Контракты на выполнение работ по наказам избирателей в Пензе заключат в ближайшее время ЖКХ

Пенза, 20 апреля 2021. PenzaNews. Контракты на ремонт внутриквартальных дорог, проездов, тротуаров и автомобильных стоянок в рамках выполнения наказов избирателей будут заключены в Пензе в ближайшее время по результатам конкурсных процедур. Об этом сообщил начальник городского управления ЖКХ Александр Юлин в ходе еженедельного совещания в мэрии во вторник, 20 апреля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, на текущей неделе должен стартовать еще один аукцион — на установку малых архитектурных форм.

«Завершить работы подрядчики должны до 1 сентября», — уточнил он.

По информации пресс-службы администрации Пензы, на выполнение наказов избирателей в бюджете города на 2021 год заложено 70 млн. рублей.