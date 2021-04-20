В мэрии Пензы обсудили ситуацию с вывозом мусора ЖКХ

Пенза, 20 апреля 2021. PenzaNews. Содержание площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) стало главной темой совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 20 апреля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В центре внимания присутствующих оказалась ситуация, сложившаяся после того, как было введено требование вывозить мусор не в ночное время, как раньше, а с 7.00 до 23.00.

По словам генерального директора ООО «Управление благоустройства и очистки» Андрея Архипова, в дневное время снижается скорость передвижения машин по городу, а также наблюдаются сложности с подъездом к контейнерным площадкам.

«Раньше контейнеры наполнялись в течение дня, мы вывозили их в ночь, утром люди выходили и видели чистые площадки. Сейчас с утра некоторые контейнеры переполнены», — сказал он.

В свою очередь глава администрации Пензы Андрей Лузгин предложил при необходимости пересмотреть маршруты движения мусоровозов и увеличить количество машин.

Он также поручил главам администраций районов города предоставить «УБО» сведения по наиболее проблемным участкам, на которых постоянно отмечается переполнение контейнеров.

Еще один вопрос, который был рассмотрен на совещании, касался вывоза прошлогодней листвы.

«Просьба к жителям и управляющим организациям: не высыпать сухие листья в бункер, а складировать рядом на контейнерной площадке в мешках для мусора», — сказал Андрей Архипов.

По его словам, их вывоз будет проводиться отдельно от ТКО.

Как сообщает пресс-служба мэрии, по итогам совещания была достигнута договоренность о содействии «Управления благоустройства и очистки» администрациям районов Пензы в переработке порубочных остатков, а также организации вывоза листвы и другого мусора, собранного во время месячника по благоустройству.