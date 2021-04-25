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Более 7 тыс. жителей приняли участие в субботнике в Пензе — мэрия

10:30 | 25.04.2021 | ЖКХ

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Пенза, 25 апреля 2021. PenzaNews. Более 7 тыс. жителей приняли участие в общегородском субботнике, состоявшемся в Пензе 24 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Более 7 тыс. жителей приняли участие в субботнике в Пензе — мэрия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Во всех районах города трудовые коллективы промышленных предприятий, организаций, объектов потребительского рынка, учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, сотрудники управляющих компаний и ТСЖ, активные жители стали участниками работ по благоустройству», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что неравнодушные жители занимались уборкой мусора и сухой листвы, покраской игровых элементов на детских площадках, побелкой стволов деревьев и высаживали саженцы.

Первый общегородской субботник прошел в Пензе 17 апреля. Тогда в работах по благоустройству, по данным администрации города, приняли участие около 14 тыс. человек.

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