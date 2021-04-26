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Стартовало голосование за проекты благоустройства мест отдыха в шести городах Пензенской области

19:58 | 26.04.2021 | ЖКХ

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Пенза, 26 апреля 2021. PenzaNews. Онлайн-голосование по отбору общественных территорий в Пензе, Кузнецке, Заречном, Каменке, Сердобске и Нижнем Ломове для проведения в 2022 году работ по их благоустройству по программе формирования современной городской среды стартовало на портале 58.gorodsreda.ru в понедельник, 26 апреля.

Стартовало голосование за проекты благоустройства мест отдыха в шести городах Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отметил временно исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев, голосование на единой федеральной платформе налагает большую ответственность.

«Если раньше мы это проводили каждый в своем муниципальном образовании, то сегодня до региона довели KPI в объеме 15% от общей численности населения. Нам надо по голосованию выйти на 192 тыс. [человек]», — сообщил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 26 апреля.

Виктор Кувайцев не исключил, что эта цифра для региона будет скорректирована.

«В голосовании принимают участие 44 общественные территории в шести муниципальных образованиях», — уточнил он.

Виктор Кувайцев обратился к главам администраций, которые участвовали в совещании посредством видеосвязи, с просьбой активизировать разъяснительную работу с гражданами, чтобы свой выбор сделали жители не только указанных шести городов, но и других населенных пунктов.

«Скажем, территории, которые отбираются в Кузнецке, надо «подкрепить» Кузнецким районом, в Каменке — Каменским районом. Но и другие муниципальные образования, такие как Пачелма, Наровчат, могут голосовать за любую территорию, которая отбирается в Пензе, в Каменке или в Кузнецке», — привел он пример.

Онлайн-голосование продлится по 30 мая.

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