Стартовало голосование за проекты благоустройства мест отдыха в шести городах Пензенской области ЖКХ

Пенза, 26 апреля 2021. PenzaNews. Онлайн-голосование по отбору общественных территорий в Пензе, Кузнецке, Заречном, Каменке, Сердобске и Нижнем Ломове для проведения в 2022 году работ по их благоустройству по программе формирования современной городской среды стартовало на портале 58.gorodsreda.ru в понедельник, 26 апреля.

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Как отметил временно исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев, голосование на единой федеральной платформе налагает большую ответственность.

«Если раньше мы это проводили каждый в своем муниципальном образовании, то сегодня до региона довели KPI в объеме 15% от общей численности населения. Нам надо по голосованию выйти на 192 тыс. [человек]», — сообщил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 26 апреля.

Виктор Кувайцев не исключил, что эта цифра для региона будет скорректирована.

«В голосовании принимают участие 44 общественные территории в шести муниципальных образованиях», — уточнил он.

Виктор Кувайцев обратился к главам администраций, которые участвовали в совещании посредством видеосвязи, с просьбой активизировать разъяснительную работу с гражданами, чтобы свой выбор сделали жители не только указанных шести городов, но и других населенных пунктов.

«Скажем, территории, которые отбираются в Кузнецке, надо «подкрепить» Кузнецким районом, в Каменке — Каменским районом. Но и другие муниципальные образования, такие как Пачелма, Наровчат, могут голосовать за любую территорию, которая отбирается в Пензе, в Каменке или в Кузнецке», — привел он пример.

Онлайн-голосование продлится по 30 мая.