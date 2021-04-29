Проверять, как управляющие компании справляются с уборкой во дворах, будут местные власти ЖКХ

Пенза, 29 апреля 2021. PenzaNews. Органы местного самоуправления Пензенской области наделены полномочиями по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в части соблюдения требований к уборке и санитарно-гигиенической очистке земельных участков, входящих в состав общего имущества МКД. Соответствующий законопроект принят в ходе 40-й очередной сессии Законодательного собрания региона в четверг, 29 апреля.

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В качестве докладчика по этому вопросу выступил исполняющий обязанности начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области Александр Киндаев.

По его словам, такие проверки будут проводить специалисты отделов муниципального жилищного контроля в администрациях.

«Основанием для проведения проверок по данному направлению будут являться обращения граждан, которые могут поступить непосредственно в органы местного самоуправления, а также через средства массовой информации, через интернет и из других органов власти», — сказал он.