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Проверять, как управляющие компании справляются с уборкой во дворах, будут местные власти

20:10 | 29.04.2021 | ЖКХ

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Пенза, 29 апреля 2021. PenzaNews. Органы местного самоуправления Пензенской области наделены полномочиями по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в части соблюдения требований к уборке и санитарно-гигиенической очистке земельных участков, входящих в состав общего имущества МКД. Соответствующий законопроект принят в ходе 40-й очередной сессии Законодательного собрания региона в четверг, 29 апреля.

Проверять, как управляющие компании справляются с уборкой во дворах, будут местные власти. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В качестве докладчика по этому вопросу выступил исполняющий обязанности начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области Александр Киндаев.

По его словам, такие проверки будут проводить специалисты отделов муниципального жилищного контроля в администрациях.

«Основанием для проведения проверок по данному направлению будут являться обращения граждан, которые могут поступить непосредственно в органы местного самоуправления, а также через средства массовой информации, через интернет и из других органов власти», — сказал он.

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